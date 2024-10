Ancora un weekend di sole e mare in Sicilia: fino a quando si potrà andare in spiaggia?

Meteo

Continua nell'Isola la lunga coda d'estate e secondo le previsioni meteo non è ancora finita

Temperature che sfiorano i 30 gradi in un ottobre che si mantiene più che mite in Sicilia. Una lunga coda d’estate persiste nell’Isola che, anche in questo weekend, sta registrando spiagge ancora molto frequentate proprio perchè il clima lo consente (nel video una spiaggia di San Vito Lo Capo). La stagione balneare, da calendario, sarebbe finita e i lidi, ad esempio della Plaia di Catania, hanno chiuso i battenti, ma ombrelloni e teli mare non sono stati ancora riposti per l’inverno. E c’è da chiedersi fino a quando si potrà godere di queste temperature, a danno purtroppo di invasi e dighe che si stanno prosciugando sempre di più, aggravando il problema siccità e quindi della carenza idrica. Secondo le previsioni del ilMeteo.it da martedì 15 ottobre i termometri nell’Isola saliranno ulteriormente raggiungendo picchi di 34-35°C. Quindi mare assicurato almeno fino a quella data.

Da Giovedì 17 potrebbe materializzarsi una nuova svolta atmosferica che a partire dal giorno successivo dovrebbe interessare anche il Sud. “La causa va ricercata nella pulsazione di una vasta depressione (ciclone) in discesa dal Nord Atlantico, sospinta da correnti d’aria fredde ed instabili di origine polare, in grado di pilotare delle perturbazioni dapprima verso l’Europa occidentale e poi anche verso l’Italia”.