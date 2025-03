Andava in giro con un tirapugni: 18enne denunciato a Biancavilla

Nel Catanese

In piazza Stazione, al passaggio di un’auto dell’Arma, ha estratto dalla tasca un oggetto metallico, nascondendolo sul tetto di una pensilina, salvo poi recuperarlo una volta che la pattuglia si era allontanata

E’ stato scoperto in piazza con il tirapugni. Un 18enne è stato pertanto denunciato dai carabinieri a Biancavilla, nel Catanese, per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Il giovane, che si trovava con un gruppo di coetanei nei pressi di piazza Stazione, al passaggio di un’auto dell’Arma con i colori d’istituto ha estratto dalla tasca un oggetto metallico, nascondendolo sul tetto di una pensilina, salvo poi recuperarlo una volta che la pattuglia si era allontanata. Quando il giovane ha ripetuto lo stesso gesto durante un ulteriore passaggio dell’auto dei militari, alcuni carabinieri in servizio in abiti civili sono subito intervenuti, bloccandolo, perquisendolo e recuperando, nascosto nella grondaia della pensilina, un tirapugni in acciaio.Nella tasca dei pantaloni, invece, il 18enne aveva una dose di marijuana pronta all’uso. Per il giovane è così scattata la denuncia per il possesso dell’arma bianca e la segnalazione alla Prefettura di Catania quale assuntore di sostanze stupefacenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA