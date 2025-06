Andavano in giro a Randazzo con auto rubata: denunciati

Nel Catanese

Si tratta di un 22enne e un 18enne, entrambi di Capo d’Orlando

Una pattuglia dei carabinieri di Randazzo, intorno alle 4 del mattino, ha intercettato un’auto rubata tra le vie del centro storico. I militari hanno notato la grossa macchina aggirarsi con fare sospetto con a bordo due uomini che si fermavano davanti ad alcuni negozi, guardando dentro, per poi allontanarsi. L’auto, attraverso la verifica della targa con la banca dati delle forze dell’ordine, è risultata essere stata rubata poche ore prima a Capo d’Orlando. Seguiti a distanza, i due, un 22enne e un 18enne, entrambi di Capo d’Orlando, sono stati bloccati in una zona più periferica del paese e denunciati per ricettazione in concorso.

