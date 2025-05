Annegato al Lungomare per recuperare il pallone, la vittima è Simone Currò

Catania

Il giovane, 19 anni, stava giocando con degli amici quando il pallone è finito in acqua

Sul motivo per cui si è gettato in mare non ci sarebbero dubbi, su cosa abbia provocato la morte si sta ancora cercando di capire. La tragedia avvenuta ieri nel mare sottostante piazza Nettuno, a Catania, ha colpito Simone Currò, 19 anni, che ieri in quell’area stava giocando a pallone con degli amici.

A segnalare il corpo in acqua è stata una telefonata giunta al 112, numero unico per le emergenze. La centrale operativa ha subito allertato la guardia costiera. Quest’ultima alle 18,45 ha raggiunto il tratto di mare a bordo di una motovedetta in dotazione e ha recuperato il cadavere del giovane che è stato riportato sulla terra ferma tra la disperazione degli amici ma soprattutto della madre.