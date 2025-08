Anticiclone africano in risalita sulla Sicilia: previsti picchi di 38°, ondata di calore sino a Ferragosto

METEO

L’anticiclone africano in risalita sulla Sicilia e su tutta l’Italia sta chiudere questa fase di tempo instabile che ha caratterizzato il cuore dell’estate italiana regalando al Sud giorni di tempo mite e gradevole. Ma l’afa infernale è di nuovo alle porte. Secondo il meteorologo de iLMeteo.it Federico Brescia, ci saranno ultimi rovesci al Centro-Sud, poi l’anticiclone e una escalation termica.

«La situazione meteorologica è destinata a cambiare radicalmente -spiega l’esperto -. Già a partire da lunedì 4, l’anticiclone delle Azzorre inizierà a espandersi verso l’Italia, portando un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, ad eccezione di qualche piovasco su Puglia e Basilicata. La stabilità tornerà a dominare la scena quindi, regalandoci giornate soleggiate e temperature gradevoli, con massime che non supereranno i 30-32°C», continua il meteorologo.

Il vero e proprio cambio di rotta però si avrà a partire da giovedì 7, quando l’anticiclone delle Azzorre cederà il passo a una più aggressiva rimonta anticiclonica africana. L’aria calda proveniente dal Nord Africa si riverserà sul Mediterraneo, investendo in pieno l’Italia, in particolare il Sud e la Sicilia.

Le temperature subiranno un’impennata notevole, con massime che si spingeranno oltre la soglia dei 35°C in molte regioni. Nel corso del prossimo fine settimana, non sono esclusi picchi che potrebbero toccare i 38°C, confermando così l’arrivo di una vera e propria ondata di calore. Soltanto all’estremo Nord si potrà continuare a godere di un aspetto termico piacevole per essere agosto, anche con l’aumento delle temperature.