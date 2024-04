Antimafia, procuratrice Santocono: «Boss vantava il figlio per velleità da killer»

Legalità

Il magistrato, audito dalla Commissione, ha evidenziato il problema dei minori che crescono nelle famiglie mafiose

«Quando durante delle indagini sento un boss mafioso che durante lo scambio di una partita di cocaina con un altro boss si vanta delle velleità in pectore del proprio figlio dicendo che lui “da grande vuole fare il killer”, io voglio intervenire non soltanto giuridicamente per affermare la presenza dello Stato, ma anche per quel bambino che non avrebbe voluto fare il sicario se non fosse continuamente, costantemente e massivamente tempestato da questo tipo di messaggi». Lo ha detto la procuratrice per i minorenni di Catania, Carla Santocono, nell’audizione davanti alla commissione Antimafia con il presidente del Tribunale per i minorenni del capoluogo etneo, Roberto Di Bella.