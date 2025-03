Antiracket, il vecchio “pizzo” va in soffitta: la mafia adesso offre “servizi alternativi”

L'anniversario

Trentacinque anni fa a Capo d’Orlando nasceva la prima associazione anti estorsioni. Tra i giovani imprenditori di allora, attivi nella lotta al racket, c'era Tano Grasso

La prima associazione antiracket d’Italia festeggia i suoi primi 35 anni di attività e lo fa a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. È qui che è nata Acio, (l’associazione commercianti imprenditori orlandini) che iniziarono a ribellarsi al pizzo che veniva richiesto dai turturiciani. In sette si incontravano nella sacrestia della chiesa Cristo Re. Una sorta di riunioni “carbonare” in una terra, la Sicilia, dove mafia e colletti bianchi primeggiavano nelle scelte strategiche territoriali. A sostenere questo moto di ribellione c’era padre Totino Licata che ieri ha fatto ritorno in città dopo il trasferimento immediato alla vigilia del primo pocesso contro il racket dinnanzi al tribunale di Patti.

Tra i giovani imprenditori anche Tano Grasso che «vinniva scarpi», racconta. Da sette poi diventarono 27, ora sulla città di Capo d’Orlando la bandiera della ribellione sventola orgogliosa perché da qui il movimento antiracket ha iniziato a muovere i suoi passi e si è esteso in tutto il territorio nazionale tanto da vantare due territori, Ercolano in Campania e Vieste in provincia di Foggia libera dal giogo del racket. Grasso adesso guarda l’evoluzione da lontano «e continuo a fare quello che facevo trentacinque anni fa ma in maniera differente». Ha scelto di fare un passo indietro ed «evitare l’identificazione del movimento con la mia persona» perché la grande sfida è quella «di un movimento collettivo dove ciascuno componente si prende cura dell’altro». Lui è sempre lì, dietro le quinte, e non si ferma quando c’è un gruppo di imprenditori che bussa alla sua porta. «Se oggi potessi – dice – cambierei tutti gli statuti delle associazioni affinché il presidente possa fare un solo mandato. Così si fa squadra e si evitano gli incidenti».

Continua a fumare il sigaro, così come 35 anni fa. I capelli già non ce li aveva. Di strada ne è stata fatta «trentacinque anni fa avevamo un bicchiere completamente vuoto. Adesso il bicchiere è mezzo pieno». È mezzo pieno perché c’è stato chi ha denuncia «e nessuno più lo ha avvicinato», ma nello stesso tempo è mezzo vuoto «perché ancora tantissime persone non denunciano. La cosa sta diventando inquietante. Trentacinque anni fa si denunciava perché molte persone erano impaurite, adesso non lo si fa perché hanno una ragione di convenienza: pagano il pizzo e ottengono benefici. La mafia oggi è meno aggressiva di quegli anni, sono rari gli attentati e la mafia avanza meno pretese. E poi c’è da considerare un fatto storico: dopo le stragi del ’92 cambia completamente la sensibilità collettiva nei confronti della mafia».