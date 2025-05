Anziana in coma dopo essere stata travolta da un’auto: è il terzo pedone investito oggi a Palermo

Incidente

La donna, secondo le prime informazioni, stava attraversando lontana dalla strisce pedonali

Una donna di 72 anni è ricoverata in coma dopo essere stata travolta, a Palermo, da una ventitreenne alla guida di una Fiat 500, nella carreggiata laterale di viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, all’altezza di via dell’Allodola. La donna, secondo le prime informazioni, stava attraversando lontana dalla strisce pedonali. A richiedere i soccorsi è stata la stessa conduttrice del mezzo che ha atteso l’arrivo della polizia municipale e dell’ambulanza.E’ il terzo pedone investito oggi a Palermo. In mattinata un automobilista ha investo marito e moglie sulle strisce pedonali nei pressi della stazione centrale.