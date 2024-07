Anziana rapinata e aggredita in casa nella notte a Gela: arrestato un 35enne

Polizia

Il rapinatore, dopo aver preso il bottino (300 euro in contanti e diversi monili in oro), si era dato a precipitosa fuga tra le vie del quartiere Carrubbazza

Rapina aggravata ai danni di una donna anziana che vive da sola in casa effettuata durante la notte mentre la vittima dormiva. La Polizia di Stato ha eseguito una misura di custodia in carcere nei confronti di un uomo che avrebbe commesso la rapina.

Gli uomini della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Investigativa del Commissariato di Gela (CL) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Gela su richiesta della locale Procura, nei confronti di un trentacinquenne, la cui responsabilità penale sarà accertata in sede giudiziale, il quale sarebbe risultato responsabile del reato di rapina aggravata nei confronti di una donna anziana.

La rapina si era consumata nella notte tra il 12 e il 13 giugno scorso in un popoloso quartiere centrale del comune gelese.

Durante la notte, mentre la vittima dormiva, erano circa le ore 4.30, un uomo, con volto travisato, dopo essersi introdotto nell’appartamento da una finestra, costringeva la donna, dopo averla violentemente colpita, a farsi consegnare tutto il denaro e l’oro che custodiva in casa.

Il rapinatore, dopo aver preso il bottino (300 euro in contanti e diversi monili in oro), si era dato a precipitosa fuga tra le vie del quartiere Carrubbazza.