Anziano ciclista investito da un’auto ad Alcamo: è grave

Nel Trapanese

E’ accaduto sulla strada provinciale 55, a poche centinaia di metri dall’imbocco per Alcamo Marina

E’ in gravi condizioni un anziano investito in sella alla sua bici da un’auto. E’ accaduto sulla strada provinciale 55, a poche centinaia di metri dall’imbocco per Alcamo Marina. Il ciclista, 70 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo con la prognosi sulla vita.

