Anziano di origini marocchine scompare da Partinico

Ricerche

Da alcuni giorni sono in corso le ricerche nelle campagne di Partinico di Moustaquim Bouchaib, 83enne di origini marocchine, ma residente da molto tempo nel comune del Palermitano. Il sindaco Pietro Rao ha attivato il centro operativo comunale. Le ricerche sul territorio sono condotte dai carabinieri, i vigili del fuoco, gli uomini della forestale, la polizia municipale, la protezione civile e diversi volontari. Il territorio viene in queste ore battuto palmo a palmo anche dall’alto dagli elicotteri della polizia e le ricerche si focalizzano nella zona di contrada Cicala, nei pressi della statale 113. Proprio in quella zona sarebbe stata effettuata l’ultima telefonata alla moglie poco prima di sparire. «Mi sono perso» ha detto. Proprio grazie alla telefonata è stato possibile individuare l’area in cui l’anziano si trovava.

