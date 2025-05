Anziano scompare da casa di riposo a Troina: avviate ricerche

Nell'Ennese

Non ha con sé documenti e neppure il cellulare

Non si hanno notizie di Biagio Trovato, 85 anni, originario di Troina, in provincia di Enna. La mattina del 19 maggio si è allontanato a piedi da una struttura per anziani di Bronte, nel catanese, in cui era ospite, senza fare più ritorno. Da quel momento, si sono perse le sue tracce. Al momento della scomparsa indossava una felpa blu, una camicia a quadri grigia e nera e pantaloni della tuta blu. Non ha con sé documenti e neppure il cellulare, fanno sapere gli investigatori che hanno avviato le ricerche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA