Anziano scomparso a Gravina di Catania: si cerca il 78enne Riccardo Barbagallo

L'appello

visto l'ultima volta ieri mattina nei pressi del centro commerciale Katanè, i familiari riferiscono che il cellulare è stato ritrovato lungo la tangenziale

«Aiuto, persona scomparsa. Chiediamo la massima condivisione per ritrovare Riccardo Barbagallo, 78 anni, scomparso da questa mattina».

Questo l’appello diffuso sui social dai familiari dell’anziano, visto l’ultima volta il 20 giugno nei pressi del centro commerciale Katanè di Gravna di Catania, alle 9,50, dove non era solito recarsi da solo, secondo le informazioni diffuse. Capelli bianchi, indossava una maglia blu e pantaloni color jeans e guida una Fiat 500X blu. L’appello aggiunge anche un dettaglio: «Il suo cellulare è stato ritrovato gettato sulla tangenziale, in una zona di campagna» e si conclude così: «Riccardo è una persona fragile, con diverse patologie e potrebbe trovarsi in difficoltà o in stato confusionale».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA