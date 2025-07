Anziano trovato morto in un parco a Comiso, era deceduto da 15 giorni e nessuno lo cercava

Dramma della solitudine

L'anziano era un ex dipendente comunale

Era morto da 15 giorni, ma nessuno lo aveva cercato. Un uomo di 85 anni, ex dipendente comunale, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nella zona di via San Biagio, a Comiso, a pochi metri dal Parco Baden Powell, o Parco dell’Ippari. L’uomo viveva in una casetta, in un complesso rurale ormai in disuso. Vedovo da anni, non aveva figli, né parenti vicini. Conduceva una vita solitaria, solo saltuariamente incontrava degli amici. Proprio uno di questi, non avendolo visto da giorni, era andato a cercarlo, ma alla porta di casa non rispondeva nessuno. L’uomo ha avvertito i carabinieri e i vigili del fuoco. Forzata la porta, all’interno è stato trovato il cadavere. Il medico legale ha già certificato il decesso per cause naturali.

