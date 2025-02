Aperta inchiesta sul “feudatario” Cannata, l’ex sindaco di Avola accusato di aver intascato soldi

Indagini

La vicenda ricostruita dal quotidiano La Sicilia con testimonianze esclusive di chi dice di aver versato parte delle proprie indennità all'ex primo cittadino siracusano

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sul caso di presunti contributi in contanti che alcuni ex consiglieri e assessori del Comune di Avola avrebbero erogato all’ex sindaco, oggi deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata quando era primo cittadino. Il fascicolo è aperto a modello 45, per atti non costituenti reato e quindi al momento senza indagati.

A ricostruire la vicenda è il quotidiano La Sicilia che, con un articolo a firma di Mario Barresi e Luisa Santengelo, riporta anche le testimonianze di alcuni esponenti della giunta di Avola e del consiglio comunale che al quotidiano hanno raccontato di avere pagato quote in contanti all’ex sindaco e al suo staff per il funzionamento della segreteria politica, incluso l’affitto dei locali. Tra loro l’avvocato Fabio Iacono, ex presidente del consiglio comunale di Avola, passato di recente a Forza Italia: “Quando sono stato eletto presidente – ha detto collocando gli episodi dal 2017 al 2022 – il sindaco mi ha chiesto di contribuire con il versamento di una somma di 550 euro. Dopo un paio d’anni che versavo questa cifra, li ho ridotti a 500 euro fino a quasi fine mandato». Deborah Rossitto, che si occupa di marketing nella ristorazione, e attuale assessora allo Spettacolo ha rivelato versare circa 200 euro ogni mese: «è un contributo libero, non c’è una quota fissa – ha spiegato – abbiamo comprato i defibrillatori da mettere qui ad Avola, oppure sappiamo che sono un fondo cassa se, per esempio, ci andiamo a mangiare una pizza tutti insieme».