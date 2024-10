Apicoltura in crisi per colpa dei calabroni: «La scienza ci aiuti a trovare una soluzione»

l'allarme

«Il settore apistico italiano è minacciato dai calabroni che, a causa anche dei cambiamenti climatici e delle conseguenti modificazioni degli habitat, sono diventati iper-sviluppati e iper-aggressivi», a denunciare il momento difficile degli apicoltori italiani è Riccardo Terriaca, segretario generale di «Miele in Cooperativa», che spiega che la produzione di miele è messa in crisi in particolare nel Centro-Sud, tra Campania, Lazio meridionale, Molise e nord della Puglia dove «si incrociano le popolazioni di vespa crabro e vespa orientalis».

«Al momento – dice Terriaca – la problematica principale è rappresentata dalla vespa vellutina, dal nord verso il sud, e dalla vespa orientalis dal sud verso il nord». Le api vengono attaccate in volo dai calabroni e, come reazione di autodifesa, tendono a volare di meno, riducendo così «l’attività di bottinatura» e l’importazione di nutrimenti per la famiglia nell’alveare, che di conseguenza si indebolisce. In casi estremi: «I calabroni entrano nei nidi, prendono il sopravvento e prendono possesso dell’alveare – spiega Terriaca -. Il pericolo è che il numero di alveari sotto attacco aumenti sempre di più».