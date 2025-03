Appicca il fuoco in cella all’Ucciardone: gli agenti evitano il peggio

Penitenziaria

E' stato probabilmente un detenuto con problemi psichiatrici ad appiccare il rogo che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno spento l’incendio appiccato in una cella appiccata del carcere Ucciardone, a Palermo, nella nona sezione. “ll tempestivo intervento del personale in servizio notturno ha evitato la tragedia. Intorno alle 4, un detenuto Italiano con problemi psichiatrici ha dato fuoco alla cella, mettendo a rischio i detenuti del piano, che dormivano”, dice Maurizio Mezzatesta, segretario nazionale del Cnpp.