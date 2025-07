Appiccarono il fuoco ad un’auto ad Adrano, rintracciato uno dei due autori: è un 16enne

Polizia

I due erano stati ripresi, incappucciati, dalle videocamere della zona. Il mezzo era parcheggiato nella parte alta del paese

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un sedicenne adranita ritenuto l’autore dell’incendio che, lo scorso 24 maggio, ha divorato un’auto parcheggiata dal proprietario nei pressi della sua abitazione nella parte alta del centro abitato.

Il minore è stato immortalato, prima e dopo aver appiccato l’incendio, dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona. Subito dopo i fatti, tutte le immagini sono state acquisite dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano che, frame dopo frame, hanno messo in ordine tutti i video, ricostruendo tutte le fasi dell’incendio ritenuto, sin dalle prime fasi d’indagine, di natura dolosa. Infatti, mentre i Vigili del Fuoco stavano spegnendo le fiamme, i poliziotti del Commissariato hanno recuperato nelle vicinanze un fazzoletto intriso di benzina.

L’analisi incrociata delle immagini compiuta dalla Polizia Scientifica del Commissariato ha permesso di notare, poco dopo le 4 del mattino, due giovani incappucciati avvinarsi all’auto per cospargere le ruote e la fiancata sinistra con un liquido nel tentativo, ripetuto più volte, di appiccare il fuoco. Le fiamme, però, non si sono sprigionate perché, probabilmente, il liquido utilizzato non era infiammabile. I due giovani non si sono dati per vinti e, in scooter, hanno raggiunto un distributore di carburante, in una piazza centrale della città, per rifornirsi di benzina. Qui, hanno riempito una bottiglia e un contenitore in plastica, simile a quelli usati per conservare l’olio, per poi ritornare sul posto in modo da portare a compimento il piano criminale. I due sono stati ripresi, nuovamente incappucciati, dalle videocamere mentre, questa volta, riescono nel loro intento. Infatti, in pochi attimi, dopo aver gettato la benzina, le fiamme hanno avvolto l’auto, provocando seri danni anche all’abitazione vicina. Raggiunto lo scopo, i due sono fuggiti tra le traverse del quartiere.

I poliziotti hanno esteso la visione delle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza anche alle possibili vie di fuga utilizzate dai due giovani, riuscendo a sorprenderli, in più occasioni, a volto scoperto.

Solo qualche giorno dopo, gli agenti delle volanti del Commissariato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato in una via del centro storico, due ragazzi fermi in strada a parlare, di cui uno con un cappuccio di una felpa che gli copriva interamente il volto. Insospettiti, li hanno fermati per effettuare un controllo. Non appena uno dei due ragazzi si accorge dell’arrivo della Polizia, con uno scatto fulmineo è fuggito per tra le viuzze, facendo perdere le proprie tracce. L’altro giovane, il 16enne, invece, è stato bloccato e, immediatamente, è stato riconosciuto dai poliziotti che avevano analizzato i filmati dell’incendio.

Per questo, è stato condotto nei locali del Commissariato di via Della Regione dove il giovane è stato identificato compiutamente e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e affidato alla madre.

Probabilmente, le motivazioni del gesto sarebbero da ricondurre a dissidi personali con il proprietario dell’auto, anche se non si esclude alcuna ipotesi investigativa.