Aquila di Bonelli trovata morta nell’Oasi del Simeto

Volatili

Una rarissima aquila di Bonelli (Aquila fasciata) stamattina 10-02 è stata rinvenuta nella Riserva Naturale Oasi del Simeto da un rappresentante del Comitato Primosole Beach. L’animale, è stato prelevato dai Carabinieri Forestali del nucleo Carabinieri Cites di Catania al Comando per essere portato all’Istituto Zooprofilattico al fine di conoscere i motivi del decesso (elettrocuzione, avvelenamento, arma da fuoco ecc). L’aquila di Bonelli è l’aquila siciliana per eccellenza, tipica delle pianure e delle zone collinari semiaride e per la sua rarità è inserita in All. 1 della Direttiva europea Uccelli 2009/147/CE. In Sicilia l’aquila di Bonelli, unica regione italiana dove era ancora presente, stava per scomparire quando nel 2011 diverse Associazioni ambientaliste, fra cui la Lipu, hanno costituito il Gruppo Tutela Rapaci ed hanno avviato con i propri volontari azioni di monitoraggio e sorveglianza ai nidi.