Arbitro aggredito, Club calcio Riposto: «Ci costituiremo parte civile»

Disordini in campo

I fatti avvenuti durante una partita dell’Under 17 provinciale

La società sportiva Russo Sebastiano calcio Riposto «condanna con fermezza l’intollerabile aggressione perpetrata ai danni del direttore di gara da parte di alcuni suoi tesserati» avvenuta due giorni fa durante una partita dell’Under 17 provinciale e annuncia che si «costituirà parte civile nei confronti di eventuali maggiorenni coinvolti, negli eventuali processi» che potrebbero scaturire. E’ quanto si legge sulla pagina ufficiale della società su Facebook.