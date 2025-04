Arbitro aggredito nel Catanese, dopo la squalifica anche il Daspo per quattro calciatori

Questura

Provvedimento del Questore per un 14enne, un 15enne e due 17enni

Squalificati per cinque anni dal giudice sportivo e sottoposti al Daspo da parte del Questore di Catania. Sono i provvedimenti emessi nei confronti di quattro calciatori della Rsc Riposto che, il 5 aprile scorso, a conclusione della gara con l’Ads Pedara, valevole per i play-off della categoria Under 17, avrebbero partecipato all’aggressione dell’arbitro. Il direttore di gara, un 19enne, è stato inseguito, accerchiato e colpito con calci e pugni, riportando ferite giudicate guaribili in sette giorni. Carabinieri della compagnia di Giarre e della stazione di Riposto hanno identificato quattro degli aggressori, tutti minorenni e tutti calciatori della Rsc Riposto.