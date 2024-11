Arrestati i due ladri che rubavano le auto del litorale jonico: sono due catanesi

l'inchiesta

L'inchiesta dei carabinieri di Taormina: uno fungeva da palo e l'altro forzava gli sportelli

Nella scorsa primavera erano diventati un incubo per i residenti di Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Giardini Naxos e Gaggi a causa di una ondata di furti d’auto. Ora i carabinieri di Taormina hanno arrestato i due presunti topi d’auto. In manette sono finiti due uomini, di 43 e di 30 anni. Il provvedimento è stato firmato dal gip del Tribunale di Messina su richiesta della Procura dello Stretto. I due arrestati sono entrambi della provincia di Catania, e sono finiti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per furto aggravato di autovetture.