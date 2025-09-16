Arrestato due volte in quattro giorni: pusher tenta di sfuggire alla Polizia ma viene bloccato

Catania

Il 36enne sorpreso in piazza Carlo Alberto a bordo di un’auto mentre cedeva una dose di droga a un acquirente

Arrestato due volte per spaccio nell’arco di quattro giorni. A Catania la Polizia di Stato ha arrestato un 36enne sorpreso nei pressi di piazza Carlo Alberto a bordo di un’auto mentre cedeva una dose di droga a un acquirente. Alla vista della volante l’uomo ha tentato di fuggire, lanciando uno zainetto dal finestrino. Il maldestro tentativo di sottrarsi agli accertamenti è stato vanificato dagli agenti che dopo pochi secondi lo hanno bloccato. Durante la perquisizione è stato trovato con circa 30 grammi di cocaina e 210 euro. Nello zaino recuperato dai poliziotti c’erano, invece, 73 bustine di marijuana per un peso complessivo di 590 grammi circa, 3 vasetti con circa 30 grammi di hashish e 70 euro in banconote di vario taglio. Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.Esattamente quattro giorni dopo, però, i poliziotti lo hanno notato a bordo di un’auto in via Sangiuliano e lo hanno sottoposto a controllo, trovandolo con 26 grammi circa di cocaina, suddivisa in 27 dosi, 40 grammi di hashish e 370 grammi circa di marijuana. Per l’uomo sono nuovamente scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma questa volta per il 36enne si sono spalancate le porte del carcere.

