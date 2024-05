Arrestato in via Capo Passero con crack, cocaina e una ricetrasmittente

Catania

Il 19enne di Misterbianco è stato posto ai domiciliari

I Carabinieri hanno arrestato a Catania un giovane di 19 anni di Misterbianco sorpreso in via Capo Passero con 48 involucri in cellophane di marijuana per un peso totale di circa 35 grammi, 16 involucri termosaldati contenenti cocaina-crack del peso di diversi grammi, 100 euro in contanti ed una ricetrasmittente. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari.

