Arresti nell’Agrigentino dopo l’accoltellamento di un egiziano: domiciliari per 9 giovani

Indagini

La rissa era avvenuta lo scorso 13 luglio, sull'arenile di Porto Palo di Menfi

Nove giovani – dai 18 ai 21 anni – di Santa Margherita Belice (Agrigento) sono stati arrestati per rissa aggravata e porto illegale di armi. A dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, siglata dal gip del tribunale di Sciacca su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri. Assieme ai militari, anche le unità cinofile di Palermo. L’inchiesta è stata aperta dopo l’accoltellamento, lo scorso 13 luglio, sull’arenile di Porto Palo di Menfi, di un giovane egiziano. La rissa – stando a quanto ipotizzato dai carabinieri – sarebbe nata per uno sguardo di troppo in uno dei locali della movida della località balneare.