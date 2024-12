Arresti per mafia ad Agrigento: i nomi dei 29 fermati

il blitz

Molti sono vecchie conoscenze della criminalità anche organizzata

Nella lista dei fermati della Dda, nell’ambito di un’operazione che ipotizza un traffico di droga e un filone di reati legati alla mafia, oltre al 45enne Fabrizio Messina, fratello del boss Gerlandino, e Pietro Capraro, 39 anni, che ha già scontato 15 anni di carcere nell’ambito delle inchieste antimafia Nuova cupola e Parcometro, ci sono tante vecchie conoscenze delle forze dell’ordine.

Fra questi Guido e Nicolò Vasile, padre e figlio del quartiere di Villaseta, coinvolti in passato in un’indagine su mafia ed estorsione; il favarese Michele Bongiorno, che ha già scontato una condanna per un omicidio commesso a soli 19 anni. Anche Gaetano Licata, già arrestato e condannato nell’indagine Nuova cupola, è un altro nome che torna alla ribalta.