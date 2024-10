Arresto hacker siciliano, Gratteri: «Trovati milioni di file audio e video, sarà indagine lunga»

Il caso

Carmelo Miano, di origini siciliane ma residente a Roma, è accusato di aver violato i server del ministero della Giustizia

«Abbiamo ottenuto risultati importanti. Ci sono milioni di file audio e video, milioni di documenti e quindi l’indagine sarà lunga». Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine di un incontro con gli studenti a Casola, parlando dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Carmelo Miano, l’hacker accusato di aver violato i server del ministero della Giustizia. “I miei colleghi hanno lavorato benissimo. E’ un settore di eccellenza della Procura di Napoli che fa scuola in Italia. Abbiamo utilizzato – ha aggiunto Gratteri – tecniche di indagine avanzate. Abbiamo anche “imparato”, seguendo l’hacker, cose nuove». Per Gratteri «siamo stati bravi a riuscire a seguire il suo percorso e a tirare la rete nel momento in cui ci serviva nel senso che potevamo anche arrestarlo un mese fa, però era importante arrestarlo in determinati contesti mentre operava».