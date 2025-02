Arriva il ciclone di San Valentino, allerta gialla in tutta la Sicilia

meteo

Le previsioni per le prossime ore

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. Nella giornata di domani, per tutta la regione è prevista allerta gialla.

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Ciclone invernale di San Valentino in azione verso sud. Giornata di maltempo al Centro con temporali e neve sotto i 600 metri sulle regioni adriatiche, a 900 metri sul basso Lazio. Peggiora fortemente anche al Sud, dapprima sul settore tirrenico e in Puglia, poi anche sul resto delle regioni con neve a 1100/1300 metri. Tutto sole altrove con gelate notturne. Venti forti. Mari molto mossi. Nelle ore notturne e fino alle 8 di domenica, maltempo su Molise, Sud peninsulare e Sicilia tirrenica, neve a 1000 metri. Bel tempo altrove.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA