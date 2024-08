Arriva il week end con le “notti tropicali”: temperatura mai al di sotto dei 29°C in alcune località siciliane

il meteo

Le previsioni perf i prossimi giorni: saranno i più caldi dell'anno

Notti “tropicali”, con temperature minime che tra domenica e lunedì non scenderanno sotto i 29 gradi: è quanto prevede Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’, precisando che già nel prossimo weekend, che sarà il più caldo dell’anno, la colonnina di mercurio non scenderà sotto i 27 gradi a Brindisi e Genova.

Confermando l’ulteriore espansione dell’alta pressione con valori 12°C più alti della media tra Francia e Germania, oltre +8°C in Italia, Sanò sottolinea come saranno le minime che, durante i prossimi giorni, determineranno il caldo record di questo weekend 2024.