Arriva la fiammata sahariana, in Sicilia caldo torrido (anche 42°C) e allerta incendi

Tutta l'Italia investita dall'anticiclone africano: bollini rossi in tre città

Sale l’allerta caldo in tutta Italia: è infatti in arrivo una nuova ondata di calore, con temperature di 38 gradi a Firenze e Bologna e che nel sud e sulle isole potrebbero toccare i 40-42 gradi. Un allarme confermato dalla ricomparsa dei bollini rossi, i contrassegni del ministero della Salute che contraddistinguono le città italiane con il massimo livello di rischio caldo per tutti, non solo per le persone fragili. Venerdì saranno tre i centri interessati: Bolzano, Campobasso e Perugia.

Ma il problema del caldo anomalo non riguarda, naturalmente, solo l’Italia. E non è un caso che l’Oms abbia deciso di lanciare ora la Commissione Pan-Europea su Clima e Salute, che mira a trasformare le politiche sanitarie per affrontare le minacce ambientali più gravi. Nel biennio 2022-2023, infatti, circa 100mila persone sono morte a causa del caldo in 35 Paesi europei. A guidare la Commissione sarà l’ex premier islandese Katrín Jakobsdóttir, insieme Andrew Haines della London School of Hygiene & Tropical Medicine. Il gruppo, formato da 11 commissari di alto livello, formulerà proposte per rendere i sistemi sanitari più resilienti al cambiamento climatico.

Sempre oggi il sistema meteorologico europeo Copernicus rileva un nuovo valore delle temperature quasi da record: maggio 2025, infatti, è stato il secondo maggio più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di 15,79 gradi centigradi, 0,53 in più rispetto alla media di maggio del periodo 1991-2020 e 1,40 sopra la media del periodo pre-industriale.

In Italia è intanto allerta per una nuova ondata di calore che porterà i termometri a valori anomali per il periodo. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it , si registreranno picchi di 38°C a Firenze e Bologna, 37°C a Roma, 36°C a Milano e punte ancora più elevate nel Sud Italia e sulle isole, dove si potrebbero raggiungere i 40-42°C. A determinare questa ondata di calore è l’anticiclone africano.

«Non si tratta – precisa Tedici – solo di qualche ora di afa: la struttura atmosferica che alimenta questa fase bollente sembra destinata a durare almeno fino al weekend, con temperature decisamente sopra la media».

Per il 12 giugno i bollini arancioni diventano sei: a Bolzano, Campobasso e Perugia si aggiungono Frosinone, Rieti e Roma. Venerdì 13 giugno i bollini arancioni salgono a otto: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Torino.