Ars, a Miccichè e ad autista contestati 233mila euro per viaggi e uso auto di servizio

Corte dei Conti

La macchina sarebbe stata utilizzata per scopi non istituzionali e le trasferte non sarebbero state rendicontate

La procura della Corte dei conti della Regione siciliana ha notificato un invito a dedurre per un presunto danno erariale da circa 233 mila euro nei confronti di Gianfranco Miccichè, deputato dell’Ars, e per l’autista Maurizio Messina. I magistrati contabili contestano l’utilizzo della vettura di servizio per scopi non istituzionali e le varie trasferte e missioni che secondo la Procura, diretta da Pino Zingale, non sarebbero di natura istituzionale o di rappresentanza.