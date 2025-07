Ars, gli alert pirandelliani sull’ex portavoce di Galvagno: «Delinquenti in cerca d’autore»

Qualcuno aveva capito tutto già in tempi non sospetti. Che Sabrina De Capitani potesse essere fonte di guai lo avevano intuito in tanti. E anche all’interno di Fratelli d’Italia. «Quella di Cannes», la definivano l’ex portavoce del presidente della Regione, Gaetano Galvagno. Anche dallo staff del pupillo di Ignazio La Russa sarebbe stato lanciato più di un alert. Che però – a quanto pare – non sarebbe stato raccolto da Galvagno. Un esponente di Fratelli d’Italia lo avrebbe avvertito, consigliato. Ma il politico avrebbe tirato dritto per la sua strada.

Il primo a preoccuparsi nel 2023 è un imprenditore edile catanese che telefona al meloniano Gaetano Alberto Seby Cardillo, ex componente della segreteria della presidenza dell’Ars e oggi Capo di Gabinetto dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana retto da Francesco Scarpinato (quello che per il caso Absolute Blue ha fatto il cambio di delega con Elvira Amata). Il costruttore appare davvero allarmato dalla chiamata di un certo Raffaele che avrebbe parlato con una giornalista dello staff di Galvagno che l’avrebbe messo in guardia su De Capitani. «E che è successo? – dice agitato l’imprenditore – Mi ha parlato che lei.., che Gaetano (Galvagno) non capisce un cazzo, che si fa prendere per il culo da una persona molto pericolosa, da questa De Capitani che si sta facendo i cazzi suoi». Nella regia di comando, secondo l’uomo (inconsapevole di essere intercettato dalla guardia di finanza), ci sarebbe anche l’ex assessore regionale al Turismo, Manlio Messina: «Che comanda Manlio, che muovono tutto». Cardillo però fa spallucce, avrebbe tentato più volte di parlare con Galvagno: «Non è un problema mio, io quello che avevo da dire a Gaetano gliel’ho detto, da una ricchia trase (da una orecchia entra, ndr) e dall’altra esce che posso fare, è mio figlio? No». Il Capo di Gabinetto di Scarpinato non nasconde i suoi dubbi sulle scelte del presidente dell’Ars sui componenti dello staff. E soprattutto sullo stile non certo sobrio di De Capitani. L’imprenditore è sulla stessa linea: «Chidda di Cannes, cioè la gente poi due domande se le fa, vede quanto c’ha pubblicato di stipendio e poi vedono che cammina solo in taxi, pigghia due-tre aerei a semana, borse di Hermes, completo Valentino, ogni sera cena nei migliori locali di Palermo».

Un mese dopo la storia si ripete. Il costruttore torna a lamentarsi di De Capitani che addirittura sarebbe arrivata a lamentarsi di Galvagno. Cardillo la fotografa come l’ex portavoce “pigliatutto”: «Siccome lei deve entrare in ogni cosa, perché io ogni cosa lei si deve creare un link che poi potrà esserle utile».Il repertorio qualche giorno dopo non cambia. Ma questa volta Cardillo si lascia andare a una citazione pirandelliana. A ben pensarci, questa saga dell’Ars per certi aspetti starebbe bene in un’opera del teatro grottesco dello scrittore agrigentino. Il costruttore avrebbe passato un’ora al telefono con De Capitani che gli avrebbe confessato le sue ambizioni speculative: «Prova a muoversi, ad arrotondare, come ti devo dire, Alberto?». Cardillo conferma su tutta la linea: «Che si fa i cazzi suoi, questo si è capito, certo». Per i due interlocutori Galvagno sarebbe stato un “pazzo” a circondarsi di «delinquenti e gente in cerca d’autore». Chissà quale sarebbe stato il finale scelto da Pirandello.