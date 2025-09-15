Arsenale in dotazione a tre giovani a Noto: arrestati

Nel Siracusano

I poliziotti li hanno notati nei pressi di un casolare disabitato e li hanno sottoposti a controllo

Un 18enne, un 19enne e un 21enne sono stati arrestati a Noto, in provincia di Siracusa, dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Avola. I tre sono stati trovati in possesso di un fucile AK 47, due pistole mitragliatrici calibro 9 e vario munizionamento da guerra. I poliziotti li hanno notati nei pressi di un casolare disabitato e li hanno sottoposti a controllo. All’interno dell’edificio hanno così scoperto un vero e proprio arsenale. Tutti e tre sono stati condotti in carcere.

