Articoli con marche contraffatte in negozio gestito da cinesi: denuncia e sequestro

Controlli

I militari della Guardia di Finanza sono intervenuti nella Zona Industriale di Catania

Un deposito gestito da un cinese con oltre 2 milioni e 300mila tra prodotti per la telefonia, per la musica e per la casa, giocattoli, contraffatti e più di 9mila fra capi di abbigliamento, orologi, coltelli e sveglie con marchi falsi è stato sequestrato dai militari della Guardia di finanza nella zona industriale di Catania. Il titolare è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. La vendita dei prodotti avrebbe fruttato oltre cinque milioni di euro di ricavi.