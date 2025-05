Asp Siracusa inaugura il primo laboratorio galenico non sterile per preparati magistrali a base di cannabis

Sanità

Asp di Siracusa ha istituito nella Farmacia dell’ospedale Umberto I il laboratorio di galenica non sterile per la preparazione di preparati magistrali a base di cannabis per uso medico.

E’ il primo attivato in Sicilia tra le Aziende sanitarie provinciali in linea con il decreto assessoriale 18/2020 e le norme del ministero della Salute.

I preparati di cannabis sono disponibili a carico del Sistema sanitario regionale su prescrizione dei medici specialisti dell’Asp delle Unità operative di Terapia del dolore di Siracusa e Neurologia dell’ospedale Muscatello di Augusta.

Le motivazioni del direttore Sgarlata

“Da sempre impegnata nell’innovazione farmaceutica e nella cura personalizzata dei pazienti – spiega il direttore della Farmacia ospedaliera Debora Sgarlata – l’Uoc di Farmacia del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa ha predisposto l’avvio delle attività del laboratorio nel quale, nel rispetto delle norme di buona preparazione della farmacopea ufficiale, vengono allestite ripartizioni semplici, quali cartine o capsule apribili e, per quanto riguarda le preparazioni di cannabis in olio per uso orale, mediante il metodo per diluizione che semplifica il processo”.

Le considerazioni del direttore Caltagirone