Aspetta che si apra il cancello, ma arriva un uomo e tenta di violentarla: salvata dal padre e dai carabinieri

gioiosa marea

Arrestato un 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato in flagrante dai carabinieri di di Gioiosa Marea per violenza sessuale e violazione di domicilio. La vicenda è stata scoperta quando una una pattuglia dell’Arma è intervenuta a seguito di un’aggressione subita in piazza da una ragazza del luogo ad opera di un uomo che la aveva seguita anche nell’area condominiale dove la vittima si era rifugiata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la ragazza stava rientrando a casa a bordo del proprio ciclomotore e stava aspettando che il cancello condominiale si aprisse. A quel punto è stata avvicinata da uno sconosciuto che, dopo averla molestata verbalmente, si era avvinghiato su di lei, aggredendola a scopo sessuale. La ragazza è riuscita a divincolarsi e ad entrare nel condominio, andando a parcheggiare il proprio ciclomotore.