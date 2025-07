Assalto armato nella notte in una villetta di Santa Maria di Licodia: i proprietari erano in casa

Il colpo

In cinque, armati e a volto coperto, sono stati sorpresi dai proprietari, bloccati fino al termine della rapina

Armati e a volto coperto in cinque hanno fatto irruzione in una villetta di Santa Maria Di Licodia dove sono stati sorpresi dai proprietari, un 50enne, che avrebbe anche subito un’aggressione per poi essere bloccato insieme alla compagna, e una 45enne. È stata proprio la coppia a dare l’allarme appena i rapinatori sono andati via dalla casa di villeggiatura in zona delle vigne, portando con sé vari oggetti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò