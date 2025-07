Assostampa Sicilia, Filippo Romeo nuovo vicesegretario regionale

giornalisti

Il collega siracusano Francesco Di Parenti entra in giunta

Filippo Romeo è stato nominato ieri qui vice segretario regionale Assostampa Sicilia nel corso della riunione di giunta tenutasi nella sede di via Francesco Crispi a Palermo. Il segretario Giuseppe Rizzuto annunciato la nuova delega nel corso della riunione che ha chiuso la sessione di lavoro invernale del sindacato unitario dei giornalisti dopo quella del Consiglio regionale dello scorso 18 giugno. Filippo Romeo, catanese, giornalista di ReiTV, a lungo segretario provinciale della sezione di Catania, completa la segreteria regionale affiancando il vice segretario vicario Roberto Leone e sostituisce nell’incarico Concetto Mannisi eletto nello scorso mese di aprile al Consiglio regionale dell’Ordine giornalisti di cui è diventato presidente. In apertura dei lavori la giunta aveva ratificato l’uscita dall’organismo oltreché di Concetto Mannisi per l’incompatibilità prevista dallo statuto di Assostampa anche del collega Gaetano Scariolo dimesso per ragioni personali. Al suo posto come era stato votato nella riunione del Consiglio regionale del 18 giugno, entra anche Francesco di Parenti, giornalista siracusano già componente a lungo della giunta e che ha ricoperto importanti incarichi anche nel gruppo di specializzazione degli uffici stampa.

