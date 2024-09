Attività sospesa per i ristoranti di Borgo Parrini: la metà dei lavoratori era in “nero”

Nel Palermitano

Elevate sanzioni per 75mila euro. Controllate 30 posizioni lavorative

I carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo, insieme ai militari della stazione di Partinico, hanno effettuato controlli simultanei a tutti i ristoranti nel noto Borgo Parrini, famoso per alcune delle sue abitazioni colorate. Durante l’ispezione i militari hanno controllato la posizione di 30 lavoratori, constatando che oltre la metà erano «in nero». Inoltre, i militari hanno contestato, a vario titolo, ai datori di lavoro l’omessa formazione del personale dipendente, la mancata sorveglianza sanitaria ed anche, in un caso, l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza senza le prescritte autorizzazioni.