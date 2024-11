Fondi ai parenti, Auteri si autosospende da FdI: “Chiarirò tutto, carte in mano”

Il caso

Il deputato regionale dopo il servizio andato in onda su "Piazza pulita", La7, sui finanziamenti della Regione siciliana ricevuti dall'associazione Progetto Teatrando

“In queste ore, a seguito della vicenda che mi ha coinvolto, ho deciso di autosospendermi dal partito di Fratelli d’Italia per tutelare il buon nome della mia comunità e della politica che rappresento. Voglio che sia fatta piena chiarezza su ogni aspetto delle accuse che mi sono state rivolte, e lo farò carte alla mano, con la massima trasparenza e serenità”. Lo afferma Carlo Auteri, parlamentare della Regione Siciliana al centro delle cronache nazionali dopo il servizio andato in onda su “Piazza pulita”, La7, sui finanziamenti della Regione siciliana ricevuti dall’associazione Progetto Teatrando, con sede a Sortino, nel Siracusano, nell’abitazione di sua madre.