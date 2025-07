Autista dell’Amat aggredito da un passeggero mentre aiuta una disabile a scendere dal bus

Palermo

La denuncia dei sindacati di categoria sull'ennesimo atto di questo genere

Un autista dell’Amat è stato aggredito da un passeggero del bus in piazza Alcide De Gasperi, a Palermo. L’uomo stava aiutando una donna in sedie a rotelle a scendere dal mezzo. “E’ il termometro – affermano Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani, e Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia – del preoccupante livello di inciviltà che sta soffocando questa città e dello scarso livello di sicurezza, per quanti, ogni giorno, lavorano a stretto contatto con l’utenza. Fondamentale proseguire con quanto previsto dal protocollo siglato per garantire più sicurezza agli operatori del trasporto pubblico locale e al personale sanitario.