Autista dell’Amat sviene mentre guida: quattro feriti

Palermo

Lo stesso autista è rimasto ferito insieme ai passeggeri

Un tram senza controllo, quello che collega Roccella alla stazione centrale, ha finito la sua corsa sulla barriera del capolinea di via Balsamo, a Palermo. Il mezzo non ha arrestato la corsa perché l’autista ha accusato un malore che gli ha fatto perdere i sensi. A causa dello scontro tre passeggeri sono rimasti lievemente feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118, insieme al conducente del tram, ricoverato per accertamenti. Seri i danni al tram della Linea 1.

