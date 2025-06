Auto aziendale per fini privati: condannati 5 ex dipendenti della Pubbliservizi

la sentenza

Gli imputati avrebbero usato i mezzi in dotazione della Pubbliservizi per fini privati, per andare a fare la spesa, o in villeggiatura al mare, facendosi rimborsare prestazioni di lavoro mai avvenute.

Sono finiti sotto processo per peculato cinque ex dipendenti della Pubbliservizi, la partecipata in house della Città Metropolitana di Catania da tempo in liquidazione giudiziale.

Oggi è arrivata la condanna per Filippo D’Amore, Orazio Santocono, Massimiliano Rapisarda, Rosario Capilleri e Francesco Vinciguerra. La terza sezione penale del Tribunale di Catania, presidente Rosalba Recupido, ha inflitto una pena di 3 anni a D’Amore e Santocono riconoscendo le generiche. Mentre sono stati inflitti 4 anni e 6 mesi agli altri tre imputati.