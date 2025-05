Auto blindata da 140mila euro, l’opposizione segnala l’acquisto alla Corte dei Conti

Palermo

I capigruppo dell’opposizione al Consiglio comunale di Palermo, con in testa il primo firmatario Fabio Giambrone di Avs, hanno inviato una segnalazione alla Procura della Corte dei Conti affinché venga accertato se l’acquisto di un’auto blindata da parte del Comune – disposto dal sindaco Roberto Lagalla per un valore di 140 mila euro – abbia configurato un eventuale danno erariale.

Gli accertamenti

Secondo gli accertamenti svolti dai consiglieri, la spesa per l’acquisto del veicolo non sarebbe stata preceduta da una formale decisione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, organo competente per valutare e autorizzare misure di questo tipo.

Per tale motivo, gli esponenti dell’opposizione ritengono che l’acquisto possa risultare illegittimo e costituisca una gestione poco trasparente delle risorse pubbliche.

La segnalazione alla Corte dei Conti

La segnalazione alla Corte dei Conti mira a fare chiarezza sull’operato dell’Amministrazione comunale e a verificare il rispetto delle procedure previste per spese di tale entità.

Intanto, il caso ha già acceso il dibattito politico in città, con i gruppi di minoranza che chiedono maggiori controlli e responsabilità nella gestione dei fondi pubblici.