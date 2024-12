Auto contro cisterna nel Palermitano: due morti e tre feriti

Viabilità

L'incidente sulla Palermo-Agrigento. Gravissimo uno in ospedale

Incidente mortale sulla strada statale 121 Palermo Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Un’auto con cinque giovani si è scontrata con una cisterna. Nell’impatto due giovani morti e tre sono stati portati in ospedale. Uno dei tre è gravissimo. L’incidente questa mattina all’alba. Sono intervenuti i vigili del fuoco la polizia stradale e i sanitari del 118. La strada in questo momento è chiusa al traffico.