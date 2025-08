Auto della polizia in fiamme a Palermo, il sindacato Siulp: «Fare verifiche alle volanti»

Cronaca

Il segretario Prestigiacomo scrive al questore chiedendo i controlli

«È necessario verificare se ci sono difetti nella costruzione delle volanti di polizia. La sicurezza del personale rappresenta infatti un presidio per noi irrinunciabile, e occorre restituire agli agenti delle volanti che continueranno ad impiegare i medesimi automezzi». È quanto chiede Giuseppe Prestigiacomo segretario del sindacato Siulp Palermo al questore dopo l’incendio della vettura la scorsa notte a Palermo.

«Le fiamme – aggiunge – si sono propagate nel giro di pochi istanti nell’abitacolo, non consentendo nemmeno il recupero del materiale di servizio. Le ferite, serie sebbene fortunatamente non gravi, riportate dai colleghi, ai quali va il nostro solidale abbraccio e l’augurio di pronta e piena guarigione, non possono però essere ridimensionate come effetto collaterale di una mera fatalità».