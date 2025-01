Auto fuori strada nel Nisseno: bimba di 9 anni perde la vita

Incidente

La piccola viaggiava insieme alla madre e a due fratelli che sono rimasti feriti

Tragedia alle porte di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una bambina di 9 anni ha perduto la vita a causa delle ferite riportate in un incidente autonomo lungo la strada provinciale 11 Niscemi-Gela. La piccola viaggiava in macchina in compagnia della madre e di due fratelli quando l’auto, a causa dell’asfalto reso viscido per l’umidità, è finita fuori strada. Sia la madre che i tre i fratellini sono ricoverati all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela.