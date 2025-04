Auto in fiamme nella notte in via Matteotti a Misterbianco

Nel Catanese

Indagini sono in corso per ricostruire dinamica e matrice del rogo

Notte di fuoco a Misterbianco dove nella centralissima via Giacomo Matteotti due auto – per cause ancora da accertare – sono andate distrutte. Sono un’Audi Q3 del tutto bruciata e una Hyundai, danneggiata davanti nella parte anteriore. Entrambe erano regolarmente parcheggiate in strada. Il rogo è avvenuto intorno alle 3.30. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Indagini sono in corso per ricostruire dinamica e matrice del rogo: se di natura accidentale o se qualcuno abbia appiccato il fuoco.

