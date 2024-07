Auto in fiamme per convincere le vittime a ritirare le denunce: un arresto a Tortorici

Nel Messinese

L'uomo avrebbe agito su mandato di alcuni tortoriciani attualmente detenuti, con i quali il proprietario del mezzo incendiato e i suoi parenti avevano da tempo un lungo contenzioso

Gli incendia l’auto per “convincerlo” a ritirare una denuncia. Gli agenti del commissariato di Capo d’Orlando (Messina), insieme a personale del Posto fisso di Tortorici, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Patti Ugo Molina, nei confronti di un 36enne, residente a Capo d’Orlando. Secondo l’accusa, l’uomo lo scorso 17 giugno avrebbe cosparso di benzina un fuoristrada parcheggiato nel centro abitato di Tortorici e poi avrebbe appiccato le fiamme, distruggendo l’auto. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Patti, il 36enne avrebbe agito per “convincer” due nuclei familiari imparentati fra loro – a uno dei quali apparteneva lo stesso proprietario del mezzo incendiato – a ritirare le precedenti denunce presentate nei confronti di vicini di casa, con cui da tempo si era instaurato un contenzioso, con diversi processi penali tuttora pendenti.“Le frasi apertamente intimidatorie pronunciate dall’indagato e rivolte al proprietario del mezzo poi incendiato e ad alcuni suoi parenti – spiegano gli investigatori della Polizia – appaiono dal contenuto assolutamente inequivocabile”.