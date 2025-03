Auto investe scooter, a Catania, e non si ferma: due giovani feriti

VIA VINCENZO GIUFFRIDA

Sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico

Due giovani sono rimasti feriti a Catania, in maniera non grave, dopo che lo scooter su cui viaggiavano è stato investito da un’auto. Soccorsi da personale del 118 sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico universitario.

L’incidente è avvenuto in via Vincenzo Giuffrida. L’automobilista non si è fermato per prestare i soccorsi. Sul posto è presenta la polizia, con agenti delle Volanti della Questura. Indagini e i rilievi sono affidati ai vigili urbani.

